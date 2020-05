Ieri sera verso le 22.40 un uomo, Gennaro Tardivo di 62 anni si è lanciato dal ponte San Ferdinando, a Teramo. E’ il terzo suicidio in pochi giorni. A dare l’allarme è stata una coppia di passanti. I due hanno notato un uomo camminare in modo frenetico lungo il marciapiede, poi ha gettato a terra un ombrello bianco e blu, si è arrampicato sul parapetto del ponte, ha allargato le braccia e si è lanciato nel vuoto.

Anche se i soccorsi sono stati immediati, il personale sanitario una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Poco dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e una volante della polizia di stato. Gli agenti in poche ore sono riusciti a risalire alla sua identità: l'uomo quando ha compiuto il gesto estremo non aveva i documenti di riconoscimento. Dopo l’ispezione cadaverica, il magistrato ha disposto il trasferimento del corpo nell’obitorio dell’ospedale Mazzini. È stata un'altra sera tragica per Teramo, ancora scossa dal suicidio per impiccagione del giorno precedente dell’aiuto cuoca Francesca di Pietro, di 33 anni, sulla cui morte è stata aperta un'indagine. Il 15 aprile a Bellante, vicino Teramo, si è tolto la vita, con motivi inspiegabili, un giovane papà, che faceva l'elettricista. Il 40enne è stato trovato impiccato in un container.

