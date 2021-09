Venerdì 24 Settembre 2021, 08:34

A meno di due settimane del suono della prima campanella la situazione contagi in provincia di Teramo è questa: 300 studenti in quarantena, una ventina di positivi e diverse classi in dad di ogni ordine e grado. Ai primi paesi colpiti Teramo, Roseto e Castellalto, si aggiungono Giulianova, Alba Adriatica, Martinsicuro e Sant'Egidio alla Vibrata.



«Una bimba di 4 anni della scuola d'infanzia nel fine settima è risultata positivi al test rapido - dice il sindaco di Sant'Egidio Elicio Romandini poi il tampone molecolare ha confermato il contagio». Quindi come da protocollo tutti i bimbi a casa per dieci giorni e per il rientro sono previsti due tamponi negativi. Posto in isolamento anche un autista dello scuolabus insieme a una maestra. Domenica scorsa il primo cittadino santegidiese ha fatto sanificare i cinque pulmini e l'intero istituto.

La sindaca di Alba Adriatica Antonietta Casciotti con un'ordinanza ha imposto l'interruzione delle attività didattiche in presenza e la quarantena domiciliare per gli alunni di una sezione della scuola materna di via dei Ludi per un caso di positività. Per la Asl la situazione è sotto controllo. «Sono casi singoli», rassicura Giandomenico Pinto, che dirige l'Ucat della Asl di Teramo che coordina l'assistenza sul territorio. E spiega che i contagi provengono in gran parte dall'ambite familiare o da attività extra scolastiche. «Non abbiamo particolari timori, vista anche l'alta percentuale di vaccinati tra gli studenti con più di 12 anni e tra il personale scolastico e Ata. Una condizione favorevole che sta interrompendo la catena del contagio, e di conseguenza non si stanno presentando focolai», aggiunge. Mentre sul fatto che già al secondo giorno di scuola sono state chiuse diverse classe a causa del Covid dice: «È un fatto fisiologico. Una situazione che ci si aspettava e ci siamo fatti trovare pronti nell'affrontarla». Le persone contagiate in tutta la regione sono state 57, di queste 9 nel teramano.