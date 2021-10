Marijuana in auto e in casa: denunciato 27enne di Pescara, segnalato in prefettura l'amico 19enne

Sabato 2 Ottobre 2021, 16:16

Droga in auto e in casa: denunciati due giovani. Nell’ambito di mirati servizi di contrasto dello spaccio di droga tra i ragazzi, la Volante del Commissariato di Atri, a Silvi, in provincia di Teramo, ha controllato due giovani: un 27enne di Pescara e un 19enne teramano, a bordo di un’auto. Gli agenti, insospettiti dal nervosismo dei due, hanno perquisito il veicolo: all’interno del marsupio del 19enne c'era un grammo di marijuana. Nascosto sotto il vano posacenere, è stato poi trovato un bilancino elettronico di precisione.

Spaccio di droga ed estorsione: scattano due arresti in provincia di Teramo

Con la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto nella camera da letto del 27enne, che guidava l'auto, altri 5 grammi di marijuana occultati in una tasca dello zaino, con il materiale per il confezionamento delle dosi. Nell’abitazione una botola portava al sottotetto della casa: dopo essersi arrampicati, attraverso una scala retrattile, i poliziotti hanno trovato dieci piantine del marijuana alte circa 40 centimeri, appese per l’essicazione. Il giovane pescarese è stato denunciato alla procura per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il 19enne segnalato al prefetto di Teramo, per uso personale.