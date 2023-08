Teramo, turista romano di 64 anni muore in vacanza Silvi Marina: il malore durante una passeggiata

Turista romano di 64 anni si accascia e muore questa mattina all'alba in via Marconi, a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Secondo i primi accertamenti si tratta di un decesso naturale, provocato da un arresto cardiaco forse legato a un problema al cuore. Il decesso sarebbe stato causato da una fibrillazione ventricolare. La salma, su disposizione della procura, è stata già restituita alla famiglia per i funerali. L'uomo, A.A. di Torritta Tiberina, nell'area metropolitana di Roma, non è stato subito identificato in quando non aveva con sé i documenti quando questa mattina presto era uscito di casa per fare una passeggiata. Il malore cardiaco questa mattina attorno alle 6 quando il turista stava passeggiando sul marciapiede di via Marconi. A intervenire i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per le indagini.