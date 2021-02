Un morto per Covid e altri 84 positivi in provincia di Teramo. A perdere la vita nel reparto di pneumologia del Mazzini Maria Covelli, 87 anni, di Miano. Quarantena per gli alunni di altre due classi della scuola primaria di Alba Adriatica. Il sindaco Antonietta Casciotti, a seguito delle comunicazioni della Asl e della dirigenza scolastica, ha adottato una nuova ordinanza per contenere l’espansione del virus.

Va anche ricordato che da qualche era stata già stata disposta la chiusura del plesso e dunque la sospensione della didattica in presenza. Nel frattempo, sono stati tracciati altre sei casi di positività al virus, che vanno ad aggiungersi ai 12 degli ultimi quattro giorni e una delle persone contagiate si trova ricoverata all’ospedale di Teramo. In didattica a distanza fino a data da definirsi anche per due casi di studenti positivi anche la sede centrale della scuola media “V.Bindi” di Giulianova. Il problema riguarda sempre le varianti e periodo di tracciamento più lungo.

Continua senza sosta la vaccinazione degli over 80. Ieri sono stati vaccinati anche tre centenari. A Valle Castellana, nonno “ Zibbì”: 101 anni da compiere a breve e, come ha confessato al sindaco Camillo D’Angelo, nessuna preoccupazione dell’iniezione. «Due guerre Mondiali, due pandemie, 4 terremoti, figli, nipoti e pronipoti. Complimenti Zibbì!», scrive il primo cittadino sulla sua pagina social. A isola del Gran Sasso Giovanni Panetta, 100 anni, è stato uno dei 227 ultra ottantenni che hanno ricevuto il siero. La prima ed essere vaccinata a Pineto, alle 8.30 di eri mattina, è stata una ultra centenaria donna. Le vaccinazioni per gli anziani, e saranno oltre 630, proseguiranno fino a giovedì. «Sono felice del positivo riscontro sul nostro territorio per la campagna di vaccinazione – commenta il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – quanti non potranno spostarsi per raggiungere la sede delle vaccinazioni verranno vaccinati a domicilio».

