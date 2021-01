Quindici anni, in un periodo di conflitto in casa, la ragazza si allontana da casa e la mamma teme il peggio. Tanto che nella tarda serata di ieri, chiama accorata il 113: «Mia figlia di 15 anni è scomparsa, non la trovo più, aiutatemi, è in un periodo difficile». La giovane, di nazionalità ucraina, è dimorante in Teramo. La madre fornisce una descrizione dell’abbigliamento e delle caratteristiche fisiche, precisando che «è in un momento di particolare trasporto psicologico». L’immediata ricerca sul territorio delle Volanti ha consentito di rintracciare la ragazza a Nepezzano, frazione del comune di Teramo.

La ragazza era in forte stato di agitazione, ma dopo aver instaurato un dialogo con gli agenti, si è fidata di loro ed ha accettato di salire sull’auto di servizio: è stata riaccompagnata a casa ed affidata alla madre. Per la donna è stata la fien di un incubo, credeva di aver perso per sempre la sua bambina. «Grazie, siete degli angeli», ha detto la donna ai poliziotti.

