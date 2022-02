Donna scippata vicino al supermercato: due ricercati

Scippata della borsa all’uscita dal supermercato Conad nel quartiere Annunziata di Giulianova, in provincia di Teramo, subito dopo aver fatto la spesa. E’ accaduto ieri mattina e con la donna protagonista una coppia di filippini (un uomo e una donna), come li avrebbero identificati i carabinieri in base ad alcune testimonianze. I due, da quello che si è appreso, avevano notato già all’interno del supermercato e l’avrebbero seguita fino all’uscita. La derubata portava il carrello della spesa e si era avvicinata alla propria auto, a quel punto la filippina l’ha distratta parlandole. Il complice le ha strappato la borsa dalle mani e si è allontanato velocemente verso una Lancia Y nero con la donna. La scena non è sfuggita a un cliente del supermercato che ha allertato i carabinieri i quali, in base alla descrizione da parte dell’uomo, hanno identificato i due come autori di altri colpi e per questo sono ricercati.

