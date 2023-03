Schianto a Cavuccio tra auto e scooter: gravissimo operaio di 36 anni

Gravissimo incidete stradale questa mattina a Cavuccio, frazione di Torricella Sicura, comune confinate con Teramo. Attorno alle 7,20, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla strada provinciale 48a, tra la statale 80 e Piano Grande di Torricella Sicura in soccorso di un ferito grave. Uno scooter, condotto da un 36enne di Campli, si è scontrato con un'Alfa Romeo 159 station wagon, diretta verso la statale 80, guidata da un 47enne. L'impatto è stato violentissimo. Il conducente dello scooter, un operaio, ha riportato gravissime lesioni a una gamba, sul posto è stato stabilizzato dai sanitari del 118 di Teramo e poi trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Teramo.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Teramo per i rilievi dell'incidente e regolare il traffico. Il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso per consentire di completare le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente