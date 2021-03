Schianto all'incrocio tra auto e camion: ferito un 55enne

Auto contro camion: ferito 55enne. Oggi, intorno alle 17,50, una squadra di vigili del fuoco di Teramo è intervenuta nella zona artigianale di contrada Ripoli, a Mosciano Sant'Angelo, a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Pineto, intervenuta sul posto, un'Opel Astra station wagon condotta da un 55enne, si è scontrata con un camion Renault Trucks ad un incrocio. Il conducente dell'Astra ha riportato traumi e ferite che ne hanno reso necessario il trasporto all'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118 di Giulianova. B. A. ha riportato un trauma cranico e una ferita alla testa.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati, recuperati da carroattrezzi. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di intervento e i rilievi dell'incidente. Nel frattempo il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa della zona artigianale.

