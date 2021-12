Violento schianto tra due auto: in ospedale una giovane e un sessantenne

Schianto tra due auto: feriti una giovane e un sessantenne. Questa mattina, poco dopo le 9,30, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sul Lotto 0 (Variante alla statale 80), a seguito di uno violento scontro tra una Fiat Panda e una Fiat Bravo. Da una prima ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che la Panda, con alla guida una ragazza di 21 anni, stesse percorrendo la corsia in direzione mare, mentre la Bravo, condotta da un 63enne, viaggiava in direzione opposta. Feeriti i due conducenti, trasportati da due ambulanze del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Teramo per regolare il traffico e i rilievi dell'incidente.

