Con l'auto contro un albero sul rettilineo: grave un 54enne

Si schianta con l'auto contro un albero: è grave. L'incidente è successo ieri pomeriggio, intorno alle 16. Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta sullastrada provinciale 2, per un incidente stradale avvenuto nel tratto Sant'Egidio alla Vibrata e Faraone. una Citroen C3 diretta verso Villa Lempa. Giunta nei pressi di Faraone, l'auto è uscita di strada mentre percorreva un tratto rettilineo ed è finita un albero a bordo strada.

Il conducente, un 54enne di Sant'Egidio alla Vibrata, benché cosciente, è rimasto intrappolato nelle lamiere accortocciate dell'auto: aveva le gambe bloccate. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre l'uomo in collaborazione con il personale sanitario del 118 di Sant'omero e hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. Il conducente dell'auto ha riportato traumi ed è sttao ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato trasportato con un'ambulanza del 118 di Sant'Omero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alba Adriatica per effettuare i rilievi dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 09:13

