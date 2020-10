Auto contro camion, muore 42enne di Sant'Egidio alla Vibrata

Incidente mortale a Stella di Monsapolo, nelle Marche, al confine con l'Abruzzo. Una lancia Y è finita con un camion e il conducente dell'auto è morto. Si tratta di un 42enne di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. Non sono state ancora rese note le generalità. L'incidente è avvenuto alle 10,30 di questa mattina. Inutili i soccorsi per il 42enne che è morto sul colpo. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi.

