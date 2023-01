Con l'auto vola dalla scarpata e piomba vicino a una casa: ferito un 41enne

Schianto in auto: ferito un 41enne. Questa sera, intorno alle 20, una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, con l'aiuto di un'autogru invita sul posto dal Comando di Ascoli Piceno, è intervenuta a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 12 nel comune di Sant'Omero, in provincia di Teramo. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Suzuki Vitara che all'uscita di una curva è volata giù da una scarpata alta sei metri per poi capovolgersi sul lato del passeggero e fermarsi a poca distanza da un'abitazione. La Vitara era condotta da un 41enne di Nereto che ha riportato traumi ed è stato trasportato all'ospedale di Sant'Omero con un'ambulanza del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto incidentata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Corropoli per effettuare i rilievi.