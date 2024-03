Travolta nella notte da un treno merci alla stazione: morta donna di 31 anni. Lascia due bambini

Donna di 31 anni, mamma di due bambini, è stata travolta nella notte da un treno merci alla stazione: è morta sul colpo. Stanotte, intorno alle 3,30, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, è intervenuta alla stazione a causa di un grave incidente ferroviario. Una mamma rosetana è stata investita da un treno merci in transito verso nord all'altezza della stazione di Roseto. La giovane è morta sul colpo. Il treno si è fermato dopo circa un chilometro dal punto dell'investimento. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino alle 6 del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mosciano Sant'Angelo e Giulianova, la polizia scientifica e ferroviaria e il personale del 118. Si stanno svolgendo indagini per capire se la donna abbia lasciato lettere o messaggi di addio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA