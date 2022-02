Teramo, maxi rissa in strada tra quindicenni: spunta un coltello. Poi la fuga

Notte movimentata a Teramo tra incidenti, coltelli e controlli delle forze dell'ordine. La segnalazione di una rissa in pieno centro, lungo corso San Giorgio, è arrivata ieri in serata al comando della polizia locale. Una telefonata parlava di bande di 15enni che avevano scatenato una rissa: «Un gruppo di ragazzini ha tirato fuori un coltello, correte». Ma all'arrivo degli agenti della Municipale i giovanissimi si erano già dileguati facendo perdere le loro tracce. Ai vigili non è restato altro che raccogliere le testimonianze di alcuni giovani presenti.

Lungo il corso principale sono assenti le telecamere comunali, sarà difficile individuare gli autori dell'ennesima rissa. Ma anche vandali e protagonisti della movida violenta. Ne è consapevole l'assessore Maurizio Verna: «Teramo è una città come altre e stiamo registrando le stesse situazioni. Direi che non siamo più un'isola felice, ma nemmeno il Bronx. Ci sono situazioni peggiori in provincia e c'è l'impegno delle forze dell'ordine. Tali fenomeni come la voglia sfrenata di trasgredire, sono legati alla pandemia». E le videocamere lungo corso San Giorgio? «Sicuramente andranno installate, ma non lo decidiamo noi come amministrazione. Lo chiederemo nel prossimo incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura».