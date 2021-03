Teramo, agricoltore rimane schiacciato sotto la motozappa: è grave

Secondo incidente agricolo nel giro di poche ore nel teramano. Verso le 16, in contrada Carapollo a Teramo, un uomo R.E., di 68 anni, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia, è rimasto schiacciato sotto il suo motozappa. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118 e i vigili del fuoco. Una volta estratto il 68enne è stato trasportato al Mazzini. I medici gli hanno riscontrato un politrauma da schiacciamento, le sue condizioni sarebbero molto gravi.

