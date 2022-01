Rientro a scuola per 38.000 studenti, i presidi: «Situazione molto difficile»

Rientro in classe per circa 38.000 studenti in provincia di Teramo, sotto la spada di Damocle del Covid-19. Una ripartenza segnata dalla pandemia e dalle polemiche sugli screening degli studenti. A essere preoccupati sono i dirigenti degli Istituti, tanto che la maggior parte, con molta franchezza, ammette che avrebbero optato per uno slittamento della riapertura. «È una situazione di difficile gestione per noi - spiega la preside del Liceo Scientifico Statale “Einstein”, Clara Moschella - in quanto dobbiamo prevedere in taluni casi anche la didattica a distanza. Un conto è attivarla per 15 giorni ma per tutti, altro è prevederla solo per taluni». La situazione allo Scientifico non è delle migliori: a seguito dei test antigienici effettuati, gli studenti che risultano essere positivi, lo sono in maniera promiscua, tra le 52 classi.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Avezzano, maxi festa dei liceali: salgono a 50 gli studenti...

Screening studenti, su 93mila test rapidi trovati 2.356 positivi al Covid

LE REGOLE «Le feste di Natale hanno fatto circolare il virus. Anche mettere una classe in quarantena ora è diventato complicato e dipende dal fattore vaccini», dice Moschella. Il decreto del Governo ha previsto che, in caso di una sola positività in classe, scatta l’auto sorveglianza con la prosecuzione delle lezioni con mascherine Ffp2. Con due casi è prevista la Dad, sia per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni sia per coloro che sono guariti da un analogo lasso di tempo. Per tutti gli altri si proseguirebbe in presenza: in soli tre casi si attiverebbe la dad per dieci giorni e per l’intera classe. «È un caos, anche perché la campagna vaccinale per le terze dosi nella fascia 12-15 anni parte proprio oggi. Si poteva attendere per il ritorno tra i banchi», prosegue Moschella. Sul fronte docenti, sempre allo Scientifico, si registrano 2 positivi e un contatto in autosorveglianza.

Covid, screening scuole: all'Aquila scoperti 40 positivi

La problematica sul personale scolastico è legata, poi, anche alle vaccinazioni. La preside dell’IIS Alessandri-Marino, Stefania Nardini, spiega che il numero dei docenti non vaccinati, seppur ridotto, non è affatto di poco conto. «Dobbiamo procedere alle nomine e la normativa non aiuta, visto che l’insegnante contagiato ma poi negativizzatosi, può rientrare in classe». Attualmente non ci registrano docenti positivi nell’Istituto superiore teramano «mentre nell’Istituto Comprensivo di Corropoli - Controguerra - Colonnella, dove ho anche la reggenza - dice ancora la preside - ho 2 insegnanti contagiati oltre a diversi alunni. Alcuni sono provenienti da famiglie positive, circa una ventina, ed hanno chiesto già la didattica a distanza».

LE MENSE Per Nardini la cosa «terribile» è legata a una raccomandazione del decreto, che consiglia di mantenere la distanza di due metri tra gli studenti quando consumano il pasto. «Immaginiamo quello che può accadere nelle mense o durante la ricreazione - prosegue - Facciamo mangiare gli alunni 10 alla volta? Ci sono gli spazi necessari? Immaginiamo poi la situazione del Professionale Marino, dove addirittura mancano pure le aule». Stesso discorso per l’obbligo delle mascherine Ffp2. «Non sappiamo se le scuole debbano o meno dotarle agli studenti. Noi le abbiamo comprate in tutta fretta ma in casi di positività ne potrebbero occorrere un numero molto maggiore rispetto alla disponibilità effettiva; siamo una scuola, non un supermercato. Rimandare di una settimana almeno la riapertura sarebbe stato saggio, utile per ripartire in una condizione di sicurezza migliore».