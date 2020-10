Si sta cercando da ieri pomeriggio le 15 , F. R., noto geometra di Teramo di 65 anni disperso nell’area boschiva a ridosso della seggio-cabinovia di Prati-Madonnina, ai Prati di Tivo nel comune di Pietracamela. L’allarme è stato lanciato dalla moglie che non riusciva più a contattarlo al telefono. F.R., appassionato di montagna, aveva in programma di salire alla Madonnina e poi al Rifugio Franchetti con la moglie.

I due si sono incamminati lungo il bosco che da Prati di Tivo sale verso l’Intermedia e poi la Madonnina, ma poco prima di raggiungere la zona rocciosa, verso le 13, la moglie stanca ha deciso che per lei non era il caso di continuare a salire ed è tornata indietro. Il marito ha deciso di proseguire. Una volta che la donna ha raggiunto il punto di incontro che avevano precedentemente deciso, ha cercato di mettersi in contatto telefonico con il coniuge. Dopo parecchie volte che il telefono squillava a vuoto la donna, preoccupata, anche perché l’uomo ha problemi di salute, ha deciso di allertare i soccorsi. La chiamata al 118 è arrivata alle 15. Sule sue tracce si sono messi gli uomini del corpo nazionale del soccorso alpino, assieme ai carabinieri, due squadre con i cani, i vigili del fuoco. L’elicottero del 118, decollato dall’Aquila, ha effettuato dei giri di perlustrazione senza individuare tracce dell’uomo. Il timore è che possa aver accusato un malore e che sia in una zona del bosco dove non è possibile scorgerlo dall’alto. Al rientro dell’elicottero per la poca visibilità dovuta al calare della notte, la prefettura ha deciso di attivare il protocollo dispersi, disponendo l’invio dell’unità di comando avanzato (Ucl) dei vigili fuoco e protezione civile. Le squadre di terra del Cnsas proseguiranno con la luce delle torce e con l’aiuto di due cani molecolari, ai quali si aggiungeranno anche i droni con la termocamera. I soccorritori sperano di riuscire a trovarlo prima che le temperature si abbassino troppo.

