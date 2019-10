Bellante, si ribalta con la ruspa: grave operio comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, verso le 13.30, nella campagna di contrada Colle Troia, nel comune di Bellante (Teramo). Nel ribaltamento di una ruspa, un 58enne, M.O., dipendente del Comune di Bellante, ha riportato un grave trauma toracico da schiacciamento, per cui è stato ricoverato in ospedale, al Mazzini Teramo.Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il cingolato di proprietà del Comune di Bellante, impegnato in lavoro di sistemazione di una strada comunale, si è ribaltato in una scarpata: il mezzo ha percorso circa una decina di metri prima di fermarsi su un fianco. Sono stati i vigili del fuoco del comando di Teramo a soccorrere il dipendente comunale che manovrava la ruspa e hanno collaborato con il personale dl 118 per assisterlo e assicurarsi delle sue condizioni sanitarie. Con un'ambulanza medicalizzata è stato trasferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Bellante e del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica per i rilievi del caso.