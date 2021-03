8 Marzo 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Le misure anticovid non frenano la movida a Teramo. Alcune comitive di minori, probabilmente complice anche qualche adulto, hanno acquistato bottiglie di birre e super acolici nei supermercati della zona. Un 17enne in via Capuani è andato quasi in coma etilico. Gli amici, spaventati e visibilmente su di giri anche loro, sono stati costretti a chiedere l’intervento di un’ambulanza del 118 e il giovane è stato trasportato al pronto soccorso pe una lavanda gastrica.

Nel contempo in provincia il Covid ha stroncato la vita ad altre tre persone e i nuovi positivi sono stati 74. A perdere la vita nel reparto Covid dell’ospedale di Giulianova il titolare dello storico bar Falasca, in piazza della Repubblica, al lato del municipio di Roseto Americo Falasca, di 85 anni. L’uomo conosciuto e ben voluto da tutti il suo bar è stato frequentato per decenni da tutta la politica locale. Americo lascia i figli Sabatino, Cinzia e Loredana. I funerali avranno luogo oggi alle 15:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Le altre due vittime sono: Dino Calvarese, 80 anni, di Campli e Sergio di Febo, 90 anni, originario di Montesilvano.