Ragazza di 20 anni spinta e presa a pugni in piazza Sant'Anna: indagini

Giovane donna aggredita e malmenata nel venerdì sera teramano, dopo una serata passata in compagnia degli amici di sempre. Sono ancora tutte da definire le circostanze e le eventuali responsabilità dell’aggressione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in pieno centro a Teramo, zona di piazza Sant’Anna, quartiere San Leonardo, che potrebbero determinare l’ennesimo caso di Codice rosso, stravolta tra giovanissimi, durante la mala movida del capoluogo. La ragazza, poco più che ventenne, è stata aggredita da un coetaneo, non si sa ancora se facente parte o meno del suo gruppo, durante una lite scoppiata nel salotto buono cittadino. Nel parapiglia si sarebbero inseriti anche degli amici della ragazza che avrebbero tentato di distogliere la furia dell’aggressore, ma la ventenne è rimasta a terra, dolorante e ferita, a causa di un pugno e di una serie di spinte che l'hanno fatta cadere sull'asfalto.

Teramo calcio fuori dalla C, l'ex presidente Franco Iachini accerchiato e aggredito da un gruppo di tifosi

Per lei, soccorsa dagli amici mentre l'aggressore si dileguava per i vicoli di Torre Bruciata, la serata è finita in ospedale con una serie di traumi e una costola incrinata dopo aver subito la violenza del coetaneo. Dal pronto soccorso del "Mazzini", che ha assegnato trenta giorni di prognosi, è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine. L’episodio di violenza è stato trasmesso d’ufficio ai carabinieri, che sono già al lavoro con gli investigatori della stazione di Teramo, in attesa di raccogliere la denuncia della ragazza non appena avrà modo di presentarsi in caserma per raccontare i fatti e soprattutto svelare l’identità dell’aggressore. Nel frattempo altri elementi utili alle indagini potrebbero arrivare proprio da piazza Sant'Anna, dove l'amministrazione comunale da tempo ha installato un impianto di videosorveglianza gestito dalla Polizia Locale che potrebbe aver immortalato le scene di violenza di venerdì notte e dove soprattutto non mancano neanche le telecamere private di esercizi commerciali e condomini, installate proprio per difendersi dal dilagante fenomeno del vandalismo e del degrado riconducibile a bande di giovani e giovanissimi.