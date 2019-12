Teramo, operazione anti prostituzione: arresti in corso

È in corso una vasta operazione nei confronti di nigeriani che sarebbero coinvolti in un giro di prostituzione. La polizia di Teramo con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Pescara e di altre squadre mobili extraregionali stanno portando atermne l'operazione. L’indagine è collegata agli arrestiche ci sono stati a luglio per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina condotta dalla squadra mobile di Teramo, diretta da Roberta Cicchetti. L'inchiesta è della procura distrettuale dell’Aquila, frimata dai pm David Mancini e Stefano Giovagnoli. Al momento non sono noti altri paricolari. Ultimo aggiornamento: 10:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA