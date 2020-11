Covid, positiva l'assessora Ilaria De Sanctis. Il Comune: non c'è un focolaio interno

Positiva al Covid-19 anche l'assessora Ilaria De Sanctis. Dopo il collega Antonio Filipponi, con delega al commercio, è stata contagiata anche la De Sanctis. Negativo il secondo tampone di Franco Zaina, comandante dei vigili urbani.

Una nota dell'amministrazione comunale di Teramo spiega: «All'esito dei tamponi diffusi, effettuati per verificare la presenza di coronavirus, tutti gli assessori e i dipendenti interessati sono risultati negativi ad eccezione di Ilaria de Sanctis. Visto il quadro generale, l’origine del contagio non va evidentemente fatta risalire ai contatti interni all’ente». Secondo quanto comunicato dall'ente, l'assessore è in isolamento domiciliare da giorni ed è comunque in buone condizioni di salute. «Dei dipendenti comunali di cui nei giorni scorsi si è data notizia della positività, uno è guarito».

«Tutti i contagiati del Comune di Teramo non hanno avuto contatti diretti e pertanto si può affermare con buona certezza che la singola infezione non debba essere riferita ad un focolaio interno -precisa il Comune - Sono stati approntati tutti i protocolli previsti dalla norma, provvedendo alla immediata sanificazione dei locali interessati e avviando le procedure contemplate dal protocollo anti-Covid per monitorare e contenere la diffusione del virus, anche attraverso l’individuazione dei contatti esterni che l’assessore De Sanctis ha allacciato negli ultimi giorni».

«Va comunque rilevato che il numero dei contagiati del Comune di Teramo fortunatamente risulta percentualmente limitato rispetto alla media e che pertanto le misure messe in atto, attraverso i tamponi diffusi e generalizzati per settore sulla base dell'evoluzione della situazione, fino ad oggi hanno rivelato la loro efficacia. Il Comune non si ferma ma prosegue in sicurezza l'erogazione dei servizi ai nostri cittadini. Perché nessuno resti solo».

