Trovato morto sotto il ponte di San Gabriele: indagini

Una persona è stata trovata morta sotto ponte San Gabriele, a Teramo. L'allarme è scattato alle ore 11 quando è stato allertato il 118 per un soccorso urgente. La persona era però già deceduta. Al momento non si conoscono le due generalità. Si tratta di una persona sui 60 anni. In un primo momento si era pensato che fosse morto assiderato, ma le circostanze al momento non sono chiare. Ci sono indagini dei carabinieri in corso. Il corpo non presenterebbe traumi evidenti che, al momento, portano a escludere un gesto autolesionistico. Non si esclude l'ipotesi del malore, che al momento resta la più accreditata. La salma è stata portata in obitorio in attesa della ricognizione cadaverica.

La zona è un'area dove i teramani vanno a camminare, esseno pare del parco fluviale, e a parcheggiare l'auto nell'area di sosta San Gabriele, che si trova a chi metri dal ponte.