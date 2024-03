Piero Chiarini, pasticciere e produttore di film: «La cultura deve incantare come un babà»

È pasticciere ma è anche tanto altro. Per cominciare è stato produttore di un film (Bosco Martese) che ha ricevuto menzioni speciali ai Nastri d’argento. Ha portato a Teramo attori ed un presidente del premio Oscar, ha lottato per il teatro romano, ha fatto sit-in assieme a Marco Pannella ed è ancora presidente di Teramo Nostra, l’associazione che organizza il premio Gianni di Venanzo. Ma per il momento continua a sfornare bignè, bomboloni, diplomatici e tanto altro, dando una mano alla moglie Teresa. È passato anche per il mondo dell’ambientalismo: segretario dei Verdi per 13 anni. La vita di Piero Chiarini, 77 anni, è zeppa di benefattori: il primo ad Arezzo quando frequentava il collegio con “il dottor Cartocci” che lo faceva svegliare ogni mattina con le arie di Beethoven e Mozart.

La sua vita si può definire un’iperbole, malgrado il suo mestiere che avrebbe potuto relegarlo, a mo’ di casta indiana, nel suo piccolo mondo fatato di Forcella (dove è nato) o di Teramo.

Pur tuttavia, in quegli anni ‘50 la frazione sperduta di sole 500 anime poteva annoverare un teatro, un cinema, due bande musicali con tanto di scuola ed anche una parrocchia molto viva dove la domenica arrivano i maghi pagati alla fine «in natura, cioè con salsicce e formaggi».

Due anime hanno sempre prevalso in lui, quella prettamente contadina di Forcella, e quella che ama libri, spartiti, mostre e cultura in genere, anche perché accompagnando suo nonno Franco, portalettere, riferisce di aver imparato tanto. «Era uno dei pochi istruiti che in quel contesto sapeva leggere e scrivere». Lo aiutava nella consegna delle lettere: «La mattina mi alzavo prima per andare a Zampitto di Basciano o a Caprafico, poi a scuola».

A 13 anni i primi rudimenti di pasticceria. «L’apprendistato al bar Paradiso, poi al Gran Sasso, infine divenni il terzo pasticciere da Fumo: quando presi il posto di Zante Teodoro, detto Totò, avevo 16 anni e guadagnavo 60 mila lire». Con una liquidazione aprì un laboratorio tutto suo, poi nel 1978 il passo finale in viale Crucioli, dove ha tuttora la sua attività. Non ama tanto i salotti fini a se stessi Piero, il parlarsi addosso, ambisce alla concretezza: la cultura deve incantare come un bignè, un cannolo alla crema, e non essere «roba per pochi ma universale come un babà». Piero, dopo il laboratorio, solcava la soglia di pittori e musicisti: «Mi hanno arricchito tanto».

Ha fatto più lui per la cultura a Teramo che tanti personaggi che si sono detti anfitrioni. Nel 1990 diventa presidente di Teramo Nostra: «Qui prende forma il premio Di Venanzo (da 29 anni sulla scia). Il suo momento più gratificante fu quando Piera Degli Esposti preferì il suo premio al Festival di Roma o quando John Bailey, presidente allora del Premio Oscar, venne in città con la sua lectio magistralis». Per lui il livello culturale della città è ancora buono e vivace: «Quando qualcuno asserisce che qui nze fa ninde dice una falsità». In conclusione, rivela un segreto: «La bontà dei bomboloni di allora era tutto nello strutto». Ma il vero paradiso, fa capire, «è andare a passeggiare con mio fratello missionario e con Marco Pannella».