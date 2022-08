Paolo Berlusconi acquista un quad a Sant'Omero per la villa in Sardegna

Giovani e intraprendenti, poco più che ventenni sono riusciti a mettere su due negozi, uno dei quali online, in provincia di Teramo, che ha attirato l’attenzione di uno dei più noti imprenditori italiani: Paolo Berlusconi. Una grande soddisfazione per loro che hanno ancora tanti progetti da realizzare. Entrambi teramani di Sant’Omero loro sono il 23enne Samuele Iacoboni e il 26enne Valerio Di Girolamo titolari del negozio “White out” che vende mini moto, mino cross, pitbike, quad, monopattini e bici elettrici e molto altro ancora. Recentemente nell’elenco dei loro clienti è entrato a far parte anche il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, che cercando su Internet era rimasto colpito da un quad in vendita sul loro sito.

Lo scorso anno Samuele e Valerio da essere solo amici sono diventati anche soci in questa avventura che adesso li vede impegnati a tempo pieno. Chi, invece, già da anni si dedicava a questo tipo di attività, prelevata dal padre, è Samuele. «A 17 anni mi sono trasferito a Milano per lavorare nel campo dell’imprenditoria – racconta - Ho aperto una e-commerce per altri prodotti. Poi, quando mio padre ha deciso di chiudere la sua attività perché andava in pensione e anche perché era morto suo fratello nonché suo socio, allora ho deciso di acquisire la sua attività ma con una nuova partita Iva, continuando a vendere online». Un mercato nuovo, più agile, ma soprattutto più consono alle sue capacità acquisite con gli studi a Milano. Lo scorso anno, poi, una nuova svolta. «Sono tornato e ho riaperto il punto vendita a Sant’Omero», racconta ancora Samuele. La scelta di avere come socio l’amico Valerio è stata dettata dalla fiducia riposta in lui. «Quando gli ho proposto questa iniziativa – dice – lui ha accettato a scatola chiusa». E a quanto pare entrambi hanno avuto ragione. La crisi che sta attanagliando tutti gli imprenditori in questo delicato momento loro la affrontano con la grinta che caratterizza i giovani. La telefonata di Paolo Berlusconi, prima, e la vendita, dopo, gli ha dato un ulteriore stimolo.

«Un giorno mi ha telefonato un signore, dicendomi che chiamava da Milano e che gli serviva un quad omologato per girare in villa e per fare anche due chilometri in strada – racconta sempre Samuele - Dopo un po’ di spiegazioni gli ho chiesto dove esattamente vivesse a Milano, visto che la conosco la città e così lui si è presentato. All’inizio sono rimasto incredulo». E invece era proprio lui. L’acquisto, infatti, è andato a buon fine e Samuele e Valerio hanno consegnato personalmente il quad a Paolo Berlusconi in Sardegna, «dove siamo stati accolti con grande cortesia», tiene a sottolineare. «Con noi è stato davvero gentilissimo. Ci ha invitati a casa sua e continuiamo a tenerci in contatto». Ma la cosa più importante per i due giovani imprenditori teramani è che adesso anche altri amici di Paolo Berlusconi, dopo aver visto il quad arrivato in Sardegna da Sant’Omero, stanno prendendo contatti per acquistarne uno. «Il prossimo anno abbiamo in programma di proporre anche i pullman elettrici».