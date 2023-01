Teramo, palazzo in fiamme: inquilini evacuati

Paura in una palazzina sulla Statale 80 a Villa Pavone, di Teramo, dove è scoppiato un violento incendio. Sul posto sono stati inviati dieci vigili del fuoco con diversi mezzi. Il rogo ha interessato arredi e suppellettili di una camera da letto di un appartamento al secondo piano fuori terra della palazzina. In casa non c'era nessuno. Durante le operazioni, alcuni condomini sono stati evacuati con l'utilizzo del cestello dell'autoscala. L'alloggio è al momento inagibile a causa dei danni di fiamme e fumo. Sul posto la polizia locale per le indagini.