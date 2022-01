Paziente positiva, reparto di Ostetricia chiuso per Covid. Il primario Anna Marcozzi: «Sono giorni tristi»

La situazione pandemica ha purtroppo inciso anche sulle nascite in città: nessuno è venuto alla luce nell’ultimo giorno dell’anno, con il reparto di Ostetricia e di Ginecologia dell’ospedale Mazzini di Teramo che è stato anche chiuso per Covid-19, a causa di una paziente positiva. Non era mai accaduto che a cavallo tra il 31 dicembre e il 1 gennaio non ci fossero nuovi nati. L’ultimo a ritroso è del giorno precedente, il 30 dicembre, tra l’altro nell’ala Covid. Il reparto è fermo da tre giorni: tra il 31 e il 1 gennaio sono state tamponate e dimesse 10 pazienti. Quest’oggi è prevista la sanificazione alla quale farà seguito la riapertura di domani, lunedì 3 gennaio, presumibilmente. «Sono davvero giorni tristi per noi», ha commentato il primario del reparto, Anna Marcozzi.



