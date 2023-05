Oca imbizzarrita a zig zag tra le auto, la Polizia locale blocca il traffico: salvata

Giovedì 18 Maggio 2023, 08:23







Insolita scena ieri a Piano D'accio di Teramo. «C'è un'oca in fuga che mette in pericolo la circolazione», questoto il contenuto della telefonata ricevuta da Teramo Vivi Città. Dopo un istante di perplessità il presidente Marcello Olivieri, ha informato il coordinatore di Polizia locale Vincenzo Calvarese, responsabile del settore ecologico.

L'agente intervenuto sul posto ha constatato che l'oca, probabilmente annoiata di stare in cortile, mostrava tutta la sua vivacità zigzagando in mezzo al traffico. Infine per il recupero, è stato necessario il supporto di una pattuglia della Polizia di Stato.