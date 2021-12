Mercoledì 15 Dicembre 2021, 08:15

È boom di terze dosi al centro vaccinale del Parco della Scienza a Teramo. È da due settimane che si va a tutto gas. Risolti in parte i problemi di traffico per via dell’apertura di altri hub in provincia, spalmando così l’utenza, resta però alta l’affluenza. Il responsabile della struttura Asl, Dimitrios Kaliakoudas, segnala «una presenza di 1400 persone di media al giorno, con picchi nella fascia 9-12». Il record è stato segnato all’inizio di dicembre con 1800 teramani che si sono vaccinati. «C’è addirittura, e non sono pochi, chi vuole anticipare la terza dose, malgrado il limite dei 150 giorni, in molti si presentano all’hub: da questo punto di vista notiamo davvero molta unità su quest’evento che spesso sfocia anche in entusiasmo, ci si è accorti che il vaccino funziona bene». Ma alcuni ne approfittano anche per poter viaggiare in tranquillità durante il periodo di feste.

I no-vax che si sono presentati al Parco della scienza sono stati circa tre: «Hanno espresso le loro opinioni, che tutti conosciamo oramai, ma alla fine sono stati convinti e si sono inoculati». Kaliakoudas passa pure diverso tempo a spiegare agli utenti un po’ indecisi o perplessi i costi e i benedici del vaccino: «Alla fine capiscono, noi informiamo, non vogliamo convincere».

La giornata è soleggiata e i Teramani sono in fila silenziosi: il tempo medio di una vaccinazione è davvero basso, un’inezia. «Non sono sorti problemi, eventi avversi, solamente un po’ di ansia per alcuni, solo due pazienti sono stati curati col cortisonico». E si è fuori in un secondo senza problemi di traffico: «Solo chi non può deambulare o chi ha altri problemi si può avvicinare all’hub con l’auto». Tutto fila liscio, forse solo qualche raro assembramento in alcuni giorni, segnalato dagli stessi utenti. Ieri mattina a mezzogiorno, in sole quattro ore, erano state inoculate 509 dosi, di cui 28 come prima: «La differenza la fa le terze dosi con 439».