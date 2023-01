Allerta meteo, sabato scuole chiuse a Teramo

Allerta meteo, chiuse le scuole a Teramo. Il Comune, con una nota serale, avverte le famiglie che sabato 21 gennaio le lezioni a scuola non ci saranno. «A fronte dell'allerta meteo, che indica un peggioramento del maltempo nel corso della notte con nevicate anche a bassa quota, e tenuto conto delle segnalazioni che arrivano da diverse zone del territorio comunale e anche da fuori comune, oltre che di alcuni sopralluoghi effettuati nelle zone collinari della città, il sindaco Gianguido D'Alberto, in via precauzionale, ha disposto con apposita ordinanza la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido comunali), nel territorio del Comune di Teramo, per sabato 21 gennaio».