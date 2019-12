Teramo, Natale rock: le luminarie con le parole di Ivan Graziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luminarie dedicate al grande cantautore rock Ivan Graziani a Teramo. Ieri, nel giorno dell’Immacolata, come da tradizione, il Comune ha acceso ufficialmente le luci che riscalderanno il Natale in centro storico e non solo: in alcuni quartieri, come quello della Stazione, commercianti e cittadini si sono autotassati per avere le illuminazioni natalizie. La grande novità di quest’anno è rappresentata da via Capuani: illuminata, un po’ come avviene da anni in città come Bologna, dal 23 scritte dedicate a due delle più celebri canzoni di Ivan Graziani: “Maledette Malelingue”, di cui è protagonista una ragazza di 15 anni, Federica, attaccata dai benpensanti, e la dolcissima “Agnese”. A giorni partirà, nella via dello shopping, la filodiffusione, con le canzoni natalizie.Ieri, nel corso della cerimonia di accensione delle luminarie, il sindaco Gianguido D’Alberto ha anche tenuto un breve discorso ispirato alla speranza e alla rinascita, dedicando un pensiero sentito alle tante famiglie teramane che anche quest’anno non trascorreranno le festività nelle loro case, colpite dal terremoto. Grande successo anche per il trenino di Natale: pensato per essere un simpatico collegameto tra il centro e i parcheggi di scambio, per favorire lo shopping natalizio, ieri mattina è stato preso d'assalto dai bambini, che lo hanno apprezzato utilizzandolo quasi come una sorta di giostra. Il trenino resterà attivo fino al 6 gennaio, con passaggi ogni 10 minuti e con partenza dal parcheggio San Francesco. Il 14 e il 15 dicembre il trenino collegherà anche il parcheggio San Francesco a Teramo Stazione durante la manifestazione “Note di gusto”.