Covid, muore a 67 anni in Abruzzo: i parenti minacciano medici e infermieri

Muore per Covid-19, si tratta di un albanese di 67 anni da tempo residente a Giulianova, in provincia di Teramo. Era rientrata da una soggiorno in Albania con i sintomi del coronavirus una decina di giorni fa. A renderlo noto è stato questa mattina il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia: «Il paziente è morto in ospedale, a Teramo, affetto da Covid-19 - ha detto Di Giosia - aveva una patologia neoplastica grave e diffusa». L'uomo è stata sopraffatto da una polmonite che ha invaso l'80 per cento dei polmoni e non ha avuto scampo.

L'uomo è morto questa notte. «Il paziente non è stato collaborativo circa le cure mediche - ha aggiunto Di Giosia - ed ha provocato la reazione dei parenti, alcuni sono arrivati a minacciare gli operatori sanitari».

«La situazione Covid nel Teramano in questo momento è grave» ha ammesso Di Giosia annunciando anche l'eventuale «non apertura delle scuole nel caso la situazione rimanesse tale».

Ultimo aggiornamento: 15:25

