Investito da un'auto a Roma, muore il neuropsichiatra Morelli: lutto a Teramo

Un’auto lo ha investito venerdì scorso a Roma, in zona Prati, mentre attraversava la strada. E’ morto all’età di 84 anni Biangiantonio Morelli, anche se tutti lo chiamavano Biagio, noto e stimato neuropsichiatra teramano, dalla fine degli anni ’60 a Roma per lavoro dove ha svolto la sua attività professionale all’ospedale San Filippo Neri. Il legame con la sua città l’ha sempre mantenuto tant’è che ha continuato a visitare nel suo studio di Teramo, in via del Castello, che era stato del padre, anche lui un noto medico. Il bisnonno Gabriele è stato insorgente antiborbonico e poi garibaldino ed è arrivato a Teramo dopo una lunga reclusione prima a Ponza e poi nel penitenziario del castello Aragonese di Ischia. Quando era ancora liceale Morelli ha partecipato anche ad alcune mostre di pitture, un’inclinazione scoperta da ragazzo, tanto da essere stimato pure da Giovanni Melarangelo e Guido Montauti. Negli ultimi anni della sua vita aveva ripreso a dipingere sempre all’insegna della sperimentazione. A darne la notizia della scomparsa l’amico avvocato Gennaro Lettieri e Sandro Melarangelo. I funerali si svolgeranno a Roma, domani (venerdì) nella parrocchia di San Fulgenzio in via della Balduina.