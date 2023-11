Stroncato da un aneurisma a 39 anni, Fabrizio era papà di due gemelline

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA Ultimo saluto a Fabrizio Di Antonio, papà di 39 anni deceduto l’altro ieri all’ospedale Mazzini di Teramo a causa di un aneurisma: lascia la moglie e due gemelline di 5 anni. Di Antonio si è sentito male venerdì a casa durante la pausa pranzo del turno in fabbrica. La moglie ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Alba, che dopo aver stabilizzato il giovane papà, lo ha trasportato al pronto soccorso di Teramo.

Dopo 24 ore in rianimazione, il 39enne sembrava in netto miglioramento, ma purtroppo nella notte tra domenica e lunedì, un secondo aneurisma cerebrale gli è stato fatale. L’uomo lavorava nell’azienda Mivv di Sant’Omero, specializzata in ricambi auto e nella costruzione di marmitte per le Ducato.