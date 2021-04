17 Aprile 2021

di Teodora Poeta

(Lettura 2 minuti)







«Non si è fatto vivo ancora nessuno, ma io più di tanto non ci spero». All’indomani della notizia della maxi vincita al Million day alla tabaccheria di Villa Pavone (Teramo) da un milione di euro, la titolare Anita Di Teodoro racconta come un anno fa abbia deciso di togliere le slot machine dalla sua attività «perché c’erano persone che non si sapevano porre un freno».

Una scelta coraggiosa dettata «sia dal fatto che i conti non tornavano più, sia per una questione etica», spiega. Un aspetto, quest’ultimo, che oggi in cui tanto si continua a parlare di ludopatia, le fa particolarmente onore. «Io sono cresciuta in questo negozio e in questo ambiente – dice -. La tabaccheria era di mia madre e poi è passata a me. Quando qualcuno vince tanti soldi, per me è una soddisfazione. Anche se io credo nella fortuna del principiante».

Giocare tanto, insomma, non sempre conviene. Non a caso la dea della fortuna è bendata. «Ho visto anche persone che conoscevo giocare senza sapersi fermare – prosegue -. Per questo, all’inizio del 2020, mi sono decisa a togliere le otto slot machine che avevamo. Ad un certo punto non ci piaceva più neanche l’ambiente che si creava attorno e poi ci siamo accorti che i conti non tornavano più. Oggi, quindi, posso dire che da noi non ci sono più grossi problemi di gioco».

L’altra sera è stata proprio Anita, con suo marito Alessandro, a scoprire per caso dal tabellone del 10 e Lotto che nella loro tabaccheria – ricevitoria era stato vinto un milione di euro con una giocata da un euro al Million day. «E’ un gioco nuovo che in pochi conoscono. In realtà il fortunato, abbiamo visto dopo, ha vinto giocando il 6 aprile con un abbonamento di 7 giorni da un euro al giorno». Ma purtroppo nessuno ancora si è fatto vivo per ringraziare. Anita neanche ci spera più. «Di solito non si vogliono far scoprire quando fanno queste vincite così alte». Eppure un anziano della zona, in passato, dopo aver vinto con un Gratta e vinci 100mila euro proprio nella sua tabaccheria, è tornato di persona per consegnarle un’orchidea. Un gesto gentile che non si dimentica.