Teramo, ex capostazione di 83 anni ucciso a coltellate: arrestato il figlio

È degenerata in omicidio una lite in famiglia tra padre e figlio. È accaduto ieri sera intorno alle 23 a Teramo, in un’abitazione in viale Crispi. In casa i due vivevano insieme. È stato il figlio 49enne disoccupato, Francesco Di Rocco, ad afferrare un coltello da cucina e ad affondarlo più volte nel corpo dell’anziano padre 83enne, Mario, ex capostazione. Quando l’uomo è stato soccorso dal 118 era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Alle 4 è deceduto in ospedale. Dopo l’arresto in flagranza del 49enne sul posto ieri sera è arrivata la pm di turno Monia Di Marco. Indagano i carabinieri.