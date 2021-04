1 Aprile 2021

Un morto per Covid-10 ed altre 47 persone sono risultate positive in provincia di Teramo ieri. A perdere la vita nel reparto di rianimazione del Mazzini Marco Gaetano, 62 anni, di Teramo. L’uomo lascia la moglie Adele e i figli Tanja, Federica e Lorenzo.

Si potrebbe essere sviluppato un probabile focolaio nella frazione di Pietralta a Valle Castellana. I cittadini che sono stati sottoposti a tampone sono 90 su 110 abitanti. Secondo il sindaco Camillo D'Angelo, le persone che potrebbero aver contratto il Covid potrebbero essere una ventina. La Asl di Teramo ha provveduto a effettuare il primo ciclo di vaccino anticovid-19 a tutti gli utenti, gli operatori e i caregiver di Rurabilandia ad Atri, la prima fattoria sociale d’Abruzzo.

Lo ha reso noto il presidente della Asp 2 Teramo, Giulia Palestini. «Si tratta di ben 81 persone che hanno ricevuto la prima dose vaccinale il cui richiamo sarà effettuato tra il 16 e 22 giugno in modo da avere la copertura completa di tutti coloro che frequentano la struttura – ha aggiunto il Presidente Palestini – e fare in modo che la struttura torni alla piena operatività nella massima sicurezza come accaduto fino ad oggi non registrando, grazie alle buone pratiche messe in atto dagli uffici, nessun caso covid»