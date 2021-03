29 Marzo 2021

di Francesco Marcozzi

(Lettura 1 minuto)







«È morta, è morta» e Bisenti, meno di duemila abitanti in provincia di Teramo, si riempie di manifesti funebri. Ma lei, una 73enne, di Bisenti appunto, ricoverata per Covid all’ospedale di Giulianova, è viva anche se lotta disperatamente contro il virus. Giornata convulsa ieri per i familiari della donna, che sono ancora sotto choc. E per fortuna tutto si è chiarito prima che la ditta Lima di Marino Liberati si fosse presentata all’obitorio dell’ospedale giuliese con gli incartamenti previsti e la bara per la salma. In realtà all’obitorio un corpo c’è ma non è quello della donna data per morta. Non si sa come sia stata diffusa la notizia del decesso.

I familiari hanno affermato di aver avuto notizie «dagli addetti dell’ospedale», ma non ci sono conferme su questa versione. Fatto sta che, non potendola vedere per il protocollo Covid, i parenti hanno avvertito l’impresa funebre per tutte le incombenze, manifesti compresi che sono apparsi sui muri della cittadina. Ma lei, la 73enne, è viva e ce la sta mettendo tutta per sconfiggere il virus.