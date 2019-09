Teramo, animali putrefatti trovati nelle cantine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cantine abbandonate di via Longo, quartiere popolare di Teramo, nascondono macellazione illegale. E' stato un odore nauseabondo a fare scoprire la discarica con carcasse di resti animali. Il cattivo odore ha messo in allarme i vicini che hanno pensato alla presenza di un cadavere. Invece in un fondaco nel seminterrato di una delle due palazzine di via Longo, sgomberate nel 2015 per far spazio all'housing sociale che non è stato mai realizzato, i vigili urbani hanno scoperto una discarica con resti di animali macellati e invasi dai vermi.«Questa zona è lasciata in abbandono - gridano i residenti - la mancanza delle grate alle finstrelle su strada degli scantinati, ha permesso agli incivili di usare quei pertugi come deposito di resti biologici, il caldo e la decomposizione hanno fatto il resto». I primi a raggiungere la zona sono stati il vigile ecologico e i colleghi della polizia locale. Sul posto anche il sindaco D'Alberto. La procura ha aperto un fascicolo.