Lunedì 8 Novembre 2021, 08:21

Nel primo pomeriggio di ieri è venuto a mancare a Torano Nuovo (Teramo) Rodolfo De Iulis, per tutti Rorò, uno dei personaggi più importanti della Val Vibrata nel campo della consulenza del lavoro e dello sviluppo artigianale e industriale della Val Vibrata-Città territorio. De Iulis è stato per oltre 50 anni uno dei punti di riferimento per tante aziende, per tante imprese piccole e medio-grandi per le sue doti professionali e umane. E' stato, per ammissione unanime, un mediatore tra le parti in causa di eccellente livello.



Se ne è andato in punta di piedi, a 85 anni portati benissimo fino alla malattia, dopo che un mese fa aveva dato dei segni di cedimento per dei problemi cardio-circolatori. «Sono andato a trovarlo due giorni fa - dice commosso il consigliere regionale ed ex sindaco di Torano Nuovo, Dino Pepe, grande amico di famiglia -, l'ho trovato che respirava male, anche se aveva il solito umore e la solita cordialità. Dispiace a tutti la sua scomparsa. Uomo di notevole spessore, ha formato tanti giovani consulenti ed è stato punto di riferimento e faro per tante imprese della nostra vallata. E' una perdita grave che ci addolora.

«Con Rorò De Iulis - aggiunge don Ennio Di Giovanni, sacerdote per lunghi anni di Torano Nuovo - scompare una persona di notevoli capacità professionali, di animo generoso e solidale. Con la moglie Elisa è stato vicino alla nostra comunità parrocchiale con opere di carità e con una presenza costante». Rorò De Iulis è stato pure un illuminato dirigente politico del Psi. «Con grande dispiacere- ha scritto su whatsapp il segretario provinciale Psi, Alberto Pompizi- debbo comunicarvi che è venuto a mancare il compagno Rodolfo (Rorò) De Iulis». I funerali oggi alle 10,00 presso la chiesa Madonna delle Grazie di Torano Nuovo.