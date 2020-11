Compleanno amaro oggi per un invalido di 70 anni, di Silvi Marina, in provincia di Teramo. L’uomo aspetta il tampone dal 26 ottobre scorso. «Lo zio ha chiamato l'avvocato - dice il nipote – ha turbarlo ancora di più, è stata una telefonata da parte della Asl venerdì scorso. Prima lo hanno rassicurato che sarebbero venuto al più presto, al massimo entro la mattinata di ieri. Ma, qui non si è visto nessuno è stata una vera e propria presa in giro nei confronti di un uomo già provato dalla vita. Il paradosso dei tutta questa storia - racconta il nipote – è che la Asl, sabato ci ha chiamato per avvisarci che la sorella di mio zio, ricoverata per problemi legati al Covid-19 la fine di ottobre ad Atri e poi trasferita a Giulianova è tornata negativa. Ma non puo’ tornare in case ed è costretta ad occupare un letto in ospedale, che in questo momento potrebbe servire ad un altro paziente, perché ancora non vengono a fare il tampone allo zio. Pazzesco».

Il 70enne di Silvi, con dei seri problemi polmonari per una patologia pregressa che l’ha portato ad avere un’invalidità totale e permanente, quando ha scoperto che un suo amico aveva contratto il Covid-19, coscienziosamente si messo in auto isolamento. Una settimana dopo, il 16 ottobre, sia lui che la sorella hanno iniziato ad accusare i sintomi del coronavirus. Allora hanno chiamato il medico di famiglia e hanno chiesto di fare la richiesta per il test. «Passano cinque giorni, le condizioni di salute dei zii peggiorano, ma nessuno si fa vivo. A quel punto - raccontava sempre il nipote - dopo aver cercato di contattare più volte al giorno la Asl, il medico e 118 senza risultato, il 31 ottobre abbiamo chiamato una clinica privata e al costo di 160 euro (80 a persona) hanno fatto il tampone a domicilio». Risultato: entrambi positivi. La donna è stata poi ricoverata per un peggioramento e oggi, dopo le cure, è negativa. L'invalido è rimasto chiuso in casa per un mese in attesa di tampone.

