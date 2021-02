Schianto alla rotatoria: ferita coppia di anziani

Coppia di anziani ferita in un incidente a Teramo. Una squadra dei vigili del fuoco, intorno alle 16,40, è intervenuta alla rotonda della SS80 a Mosciano Stazione, a causa di un incidente stradale tra una Hyundai i20, su cui viaggiava una coppia di anziani. L'uomo alla guida ha perso il controllo dell'auto che ha invaso la rotonda e si è schiantata. I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 per soccorrere la coppia ferita e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati.

A causa dei traumi riportati i due anziani sono stati trasportati all'ospedale di Teramo con un'ambulanza della Cri. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il mezzo che si trovava al centro della rotonda, impiegando l'autogru inviata sul luogo dal Comando di Teramo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale di Giulianova, per i rilievi.

