Con il Suv finisce nella scarpata: feriti imprenditore 64enne e la sua compagna

Suv finisce nella scarpata: difficile soccorso. Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, con due mezzi, è intervenuta a causa di un incidente stradale sulla strada che dalla Statale 81 Teramo-Ascoli porta alla Comunità "Mondo Nuovo" a Garrano di Teramo. Nell'incidente è rimasto coinvolto un Suv Maserati, con a bordo due persone. Il conducente, un imprenditore 64enne, ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada lungo una ripida scarpata, terminando la corsa in una zona fitta di vegetazione, dopo un volo di decine di metri.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Vasto, perde il controllo dell'auto e travolge una donna nel...

Donna di 71 anni investita e uccisa da un Suv a Campli

L'uomo è riuscito a uscire da solo dal mezzo, mentre la compagna 50enne è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco si sono calati lungo la scarpata e, dopo aver stabilizzato l'auto hanno forzato la portiera del lato passeggero riuscendo a liberare la donna. In collaborazione con il personale sanitario del 118, l'hanno collocata su una barella e l'hanno portata sulla strada comunale. A causa dei traumi riportati, i due infortunati sono stati trasportati con due ambulanze del 118 all'ospedale di Teramo per essere sottoposti agli accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Teramo per effettuare i rilievi. Al momento sono in corso le operazioni di recupero dell'auto.