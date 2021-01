Schianto tra furgoni: muore ragazzo di 24 anni. Questa sera, poco dopo le 17, una squadra dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla superstrada “Teramo-mare”, variante della Statale 80, per un incidente stradale. Nel terribile schianto, avvenuto poco dopo l'uscita della frazione di Sant'Atto, sono rimasti coinvolti due Fiat Doblò di proprietà della stessa ditta. I due mezzi, che stavano percorrendo la superstrada in direzione Teramo, sono entrati in collisione, l'urto è stato tremendo. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale che sul posto sta ricostruendo l'accaduto. Uno dei due Doblò, condotto da un dipendente della ditta 23enne, è finito nella scarpata ribaltandosi sul lato dell'autista. L'altro mezzo, con alla guida un altro dipendente della ditta 24enne, ha urtato violentemente contro il guardrail che si è infilato nell'abitacolo.

I vigili del fuoco e i sanitari hanno soccorso il ragazzo finito nella scarpata, trasportato all'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118: non sarebbe grave. Non c'è stato niente da fare per l'altro ragazzo di 24 anni: i vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita intrappolato nel furgone. Per tutta la durata dell'intervento e i rilievi dell'incidente, la superstrada Teramo-mare in direzione Teramo è rimasta chiusa al traffico e si è formata una fila di veicoli. Sul posto sono intervenuti anche diverse ambulanze e mezzi dell'Anas.

Ultimo aggiornamento: 20:06

