Incidente in campagna: grave 54enne caduto da tre metri

Sabato 3 Luglio 2021, 22:10

Un altro incidente agricolo in Val Vibrata: è il secondo nel giro di tre giorni in provincia di Teramo. Ieri pomeriggio verso le 17, stando a quando si apprende, P.L., 54 anni, mentre stava facendo lavori su un rimorchio a circa tre metri d’altezza, in via Botticelli a Sant’Egidio, ha perso l’equilibrio cadendo a terra. I primi a prestare aiuto sono stati gli altri lavoratori. Uno di loro ha allertato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 di Sant’Omero. Gli operatori sanitari visto le gravi condizioni del 54enne hanno allertato l’elisoccorso di Pescara, che ha trasportato il paziente al Mazzini di Teramo con un trauma cranico e la frattura della gamba destra. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Sul luogo anche i carabinieri della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso. Tre giorni fa, travolto da una rotoballa è morto Paolo Di Egidio, un agricoltore 46enne di Sant’Omero.