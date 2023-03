Studente universitario afghano precipita dal balcone: è gravissimo

Studente afghano di 35 anni precipita dal balcone della sua abitazione a Teramo: è gravissimo. È successo poco dopo le 17, quando è arrivata la segnalazione al 113. Lo studente è caduto dal balcone del terzo piano di via Stoppa, a Teramo, da un'altezza di 10 metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, della squadra mobile e polizia scientifica. Lo studente, che soggiorna regolarmente in Italia, è stato trasportato all'ospedale Mazzini dove è stato sottoposto a intervento chirurgico: la prognosi è riservata. Sono in corso gli accertamenti da parte della squadra mobile per stabilirne le cause che, dai primi rilievi, appaiono accidentali.