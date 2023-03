Gratta e vinci, con 10 euro si porta a casa due milioni: il fortunato è un operaio di Teramo

Gratta 10 euro e vince 2 milioni. Una vincita straordinaria quella che può cambiarti la vita per sempre è avvenuta a Teramo. È quanto avvenuto nel Festival snack bar di Mauro Macchiavelli & Daniela Stacchiotti snc, lungo la superstrada Teramo-Mare, nei pressi della stazione di rifornimento della Ip. Il neo milionario pare sia un operaio della zona che aveva comprato un biglietto lo scorso 27 dicembre: un grattino del “Tutto per Tutto” da 10 euro. Certo l’uomo non si aspettava di poter vincere la somma massima che è di 2 milioni di euro. La notizia è uscita solo ieri mattina perché si attendeva la comunicazione ufficiale dai Monopoli di Stato. La somma, invece, sarebbe stata accredita al fortunato vincitore già il 27 gennaio scorso.

Superenalotto, il milionario si fa vivo con un manifesto: «Ringrazio di essere nato qui»



La soddisfazione dei titolari è stata davvero tanta, anche perché, pur non avendo percentuali dirette o indotte sulla somma, potranno vantare d’essere stati gli artefici principali della gioia altrui: se poi, quel 27 dicembre, in pieno clima natalizio, a vendere il “Tutto per Tutto dei sogni” sia stato Mauro e Daniela o le bariste Giulia e Silvia, è davvero relativo. Il neo milionario al momento è ancora sconosciuto.