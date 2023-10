Giustizia tributaria, la commercialista Luciana Cunicella nel Consiglio di presidenza: è la prima abruzzese eletta

E’ una donna abruzzese l’unica componente laica eletta nel consiglio di presidenza della giustizia tributaria: la commercialista e giudice tributario di Vasto Luciana Cunicella, dallo scorso dicembre già vice presidente di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado a Roma. Il suo nome figura nell’elenco degli undici eletti dai giudici tributari ai quali si aggiungono altri quattro componenti di nomina parlamentare. Adesso bisognerà aspettare il decreto che formalizzerà le nomine, dopodiché ci saranno le proclamazioni probabilmente già il prossimo mese di novembre.

«Ci aspettano molte sfide da affrontare alla luce della nuova legge di riforma - ha commentato Cunicella - C’è, infatti, un grande lavoro da svolgere per mettere in atto le disposizioni della legge 130 del 2022, come una nuova scuola di magistratura tributaria e maggiore professionalizzazione dei magistrati tributari». Tra i suoi punti programmatici c’è anche l’efficientamento del processo telematico per i magistrati tributari, un argomento sensibile e di grande attualità. La sua nomina rappresenta, inoltre, un altro grande risultato perché, come lei stessa ha tenuto a sottolineare, «è la prima volta che l’Abruzzo esprime un proprio giudice tributario eletto».

Ma c’è pure un altro abruzzese originario di Chieti che entra in questo importante organo di autogoverno della magistratura tributaria ed è Lanfranco Tenaglia, presidente del tribunale di Pordenone. Il Parlamento ha approvato la legge 130 del 2022, alla quale faceva riferimento Cunicella, che contiene disposizioni volte a professionalizzare il giudice tributario e a ridurre la durata del processo tributario, con particolare riguardo anche al contenzioso di legittimità pendente in Cassazione. La riforma ha istituito in Cassazione una sezione civile specifica per la trattazione delle controversie in questa materia. Con ulteriori disposizioni è stata introdotta la conciliazione su proposta della Corte di giustizia tributaria oltre a tutta un’altra serie di novità a dimostrazione della trasformazione in atto che procede parallelamente agli obiettivi di chi, da qui a breve, occuperà i posti nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.