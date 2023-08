Travolto da un'auto all'incrocio: ferito Paolo Vasanella caduto dalla bici

Brutto incidente stradale per l’ex presidente del Consiglio comunale di Giulianova, Paolo Vasanella, urtato da un’auto è finito a terra riportando la frattura della spalla sinistra. È successo in viale Orsini mentre Vasanella era in bicicletta. Era da poco scattato il verde al semaforo all’incrocio con via Thaon De Revel e sono partiti insieme il leader de L’Altra Giulianova e attuale consigliere comunale e un’auto guidata da una donna. Secondo una prima ricostruzione, pare che, dopo la partenza l’auto si sia subito riportata sulla destra finendo con l’urtare con la parte destra la bici dell’ex presidente che, a causa dell’impatto, ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. Per fortuna non ha battuto la testa. I sanitari dell’ambulanza, giunti sul posto, hanno riscontrato la sospetta frattura della spalla sinistra. Per questo Vasanella è stato trasportato in ospedale e le radiografie hanno confermato la frattura della spalla: i medici del pronto soccorso e di ortopedia hanno applicato un tutore in attesa di ripetere i raggi tra una settimana e verificare come saranno le condizioni della spalla.

Per il presidente emerito del Consiglio comunale tanta paura così come quanti hanno assistito alla scena. La donna si è scusata e non è stato necessario chiedere l’intervento dei vigili urbani e dei carabinieri. Ora Vasanella è a casa, assistito dalla moglie e dalla sorella, la dottoressa Angel, che gli erano state già vicino quando era stato costretto ad un doppio intervento chirurgico per una malattia. A Vasanella sono subito arrivati il saluto del sindaco Costantini, dei componenti la giunta e di tanti amici.